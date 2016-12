Vintage, ironico, a righe e con dettagli cut-out. Oppure minimal ma in tinta vivace. Il costume intero torna a essere il must have dell’estate, in versione audace e sexy. Scoprite i modelli da sfoggiare quest’anno per essere trendy in spiaggia, in barca o per un party a bordo piscina .

Dettagli cut-out: Seducenti ed eccentrici, i costumi interi con cut-out sono vere opere arte che scolpiscono la silhouette e non vi fanno passare inosservate. Come il modello anni Ottanta di Proenza Schouler con i disegni astratti rosso su nero che si mescolano al contrasto black&white mélange. È molto audace anche il taglio in vita del costume da bagno di Mara Hoffman impreziosito da stampe optical, applicazioni lucenti e da giochi geometrici incandescenti.



Fantasia: Colorati, dal sapore pop o esotici come il costume intero di Tory Burch nella raffinata nuance navy, che fa da sfondo a fiori colorati e cactus. Per un fascino boho-chic. È più vivace e ironica la stampa lettering del modello di Moschino, intervallata da motivi estivi come palme, fenicotteri e delfini.



Righe: Si ispira al fascino di Lauren Hutton il costume di Bower Swimwear con spalline strette, scollatura a U sulla schiena e righe nere su sfondo bianco. Ha un sapore retrò anche il costume con sgambatura bassa di Dolce & Gabbana avvolto in una fresca stampa a righe nella tinta dell’azzurro. Per un look da vera pin-up.



Tinta unita: Sportivi eppure sensuali, i costumi interi dal design minimal per questa estate sono romantici. Prediligete le nuance intense. Un esempio? L’azzurro di Acne Studios con spalline sottili che si incrociano sulla schiena. O il rosso papavero del modello di Marysia che svela la schiena e e incornicia il décolleté con un romantico profilo a onda.



