Costumi a fascia colorati e a fantasia

07:00 - Cariche vitamine per combattere il grigiore invernale, luccichii di pietre e cristalli, pizzi e frange per rendere inusuale il beachwear, queste le tendenze moda mare 2014. L’impatto visivo è fortemente estetico e le forme sono retrò con predilezione per i costumi a fascia a due pezzi o interi. Il modello a fascia viene così reinventato, arricchito sovente da imbottiture, push up e scolli rigidi a V.

Forti sono le influenze esotiche, a partire dai colori accesi che valorizzano l’abbronzatura come il verde acqua, il corallo, il lime, l’ azzurro e il blu. Miss Bee opta per quelle arricciate “très coquette” o modello Emanuelle con girocollo anni ’70. E se per Pin-up e Calzedonia le stampe floreali sono macro e dai colori accesi, Dolce & Gabbana le immagina mini su sfondo nero.



Accanto alle proposte vivaci, le linee più romantiche che prediligono nuance candide, sfumature di bianchi e colori naturali, un vero e proprio omaggio ad una classicità retrò in chiave contemporanea.

Eleganza ostentata per La Perla che propone “stecche” in versione beachwear anche per i costumi con scollatura a fascia abbinando il raso lucido alla lycra.

Così i leitmotiv delle passerelle prendono forma nelle varie proposte. Via libera alle fantasie optical, a quelle floreali, alle geometrie scomposte, ai pois, alle righe.

Vivacità creativa infine per Miss Bikini che punta sull’ animalier della zebra, le stampe nebulose della mimosa e l’interpretazione Hawaii dall’effetto quasi tridimensionale.

Insomma esaltazione della natura e del colore per un’estate da sogno!



