Moda estate, i mini dress e le micro gonne

L'estate è il momento in cui mettere in mostra le gambe, specie dopo aver conquistato la prima tintarella . Le temperature roventi di questi giorni ci spingono a scoprirci il più possibile: ecco allora le proposte degli stilisti per i mini abiti e le micro gonne più seducenti e all'insegna della massima femminilità.

Gli stili sono molteplici e ciascuna può davvero trovare il suo. Sì all'abitino nero, perfetto anche da sera, ai capi all white, freschi e femminili. I tubini, dritti ed essenziali, sono intramontabili, veri capi base da non far mancare mai nel proprio armadio, ma non mancano le forme più morbide, le gonne a campana e le linee scivolate che ci aiutano anche a nascondere qualche etto sfuggito alla stagionale guerra in vista della prova costume.



Ci sono le trasparenze, come nelle proposte di Fendi, di Ermanno Scervino e Francesco Scognamiglio; i fiori nei modelli iper femminili e con un tocco di malizia di Giambattista Valli, Diesel, Lanvin e Luisa Beccaria; i divertenti abitini che sembrano ricavati dalla iuta dei sacchi di caffé, realizzati da Dolce%Gabbana; le stampe vivaci e vitaminiche, come nella collezione di Emilio Pucci. Insomma, anche sotto il solleone e in pochi centimetri di stoffa, nella moda, tutto (o quasi) è permesso.