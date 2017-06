Moda: l’estate scopre le gambe

Sono eleganti, sexy e soprattutto molto cool . Gli shorts sono ormai un classico irrinunciabile della moda per la primavera estate e la stagione 2017 non fa eccezione alla regola. Gli stilisti, durante la presentazione delle collezione, li hanno declinati in mille modi, dai modelli romantici e super femminili alle versioni più sportive e scanzonate.

Non più solo mini-jeans, peraltro sempre attuali anche nella loro versione micro e strappata, ma anche piccoli capolavori di sex appeal, tutti pizzo e trasparenze, come propongono Fendi e Genny, oppure iper romantici come nella collezione di Luisa Beccaria.



Facili da abbinare in mille stili diversi sono i modelli di Byblos, Philipp Plein ed Emilio Pucci, oppure davvero micro, come nelle proposte di Moschino, Dolce&Gabbana, Elisabetta Franchi.



Nella collezione Prada il look si fa più aggressivo, mentre lo stile Armani è sempre perfetto e impeccabile: nella nostra selezione un modello della collezione Emporio.