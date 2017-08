Moda estate: è tempo di fantasie

L’estate è all’insegna del colore, dei tessuti leggeri e impalpabili, della fantasia. L’estate e il periodo delle vacanze sono il momento perfetto per dare un tocco di allegria al nostro guardaroba, magari approfittando del periodo dei saldi per regalarci un capo extra. In passerella gli stilisti hanno fatto sfilare fantasie splendide e suggestive, a cui ispirarci per comporre i nostri look.