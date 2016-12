Gonna in jeans: come portarla al meglio

Sportiva: in pieno stile anni Novanta, la gonna in jeans sportiva si abbina a bomber dai ricami particolari, a t-shirt vintage e a sneakers leggere. Potete indossarla sia per andare a lavoro se il vostro ambiente ve lo permette, che la domenica, per una passeggiata nel parco o in centro città.



Sofisticata: avete mai provata ad abbinare una gonna in denim a un trench e a un paio di tacchi sottili? Il risultato è sorprendente. Il look risulta elegante ma con un tocco particolare, da provare.



Rock’n’roll: se puntate su un modello corto, magari in denim scuro, e vorreste riprodurre una mise decisa, potreste optare per un ensamble gonna in jeans, t-shirt nera, stivaletti con tacco anni Settanta e giacca in pelle nera. Et voilà: sarete pronte per uscire!



Denim su denim: abbinamento spesso considerato rischioso, se ben ponderato, può svoltare totalmente il vostro look. Optate la stessa sfumatura di blu sia per il pezzo sotto che per il pezzo sopra. Data la stagione calda potreste optare per una t-shirt di denim en pendant con la gonna. Un nuovo modo di indossare il completo!



