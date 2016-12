Giacche in pelle per la primavera: un'esplosione di stampe, colori e femminilità

Biker - Intramontabile e dall'allure risaputamente rock, il chiodo in pelle è un passepartout da abbinare ad ogni outfit. Che per la prossima primavera si fa romantico. È molto femminile, ad esempio, la biker di Balenciaga in morbida pelle taupe nella nuance del lilla. La linea corta che disegna la silhouette la rende perfetta su tubini e mini-dress aderenti. Ha un sapore ugualmente romantico ma allo stesso tempo dark il Mock di Acne Studios nella tonalità del rosa cipria con zip metalliche e cintura rimovibile. Abbinatelo sia a look in tinta unita sia a stampe eccentriche. Per un outfit dal sapore rock-couture, invece, vi suggeriamo la giacca nera corta di Burberry Prorsum impreziosita da profili dorati e da inserti trapuntati, sia sulle spalle che sulle maniche. Sfoggiatelo su un look total-black per enfatizzarne l'appeal grintoso.



Decorate - Se siete dell'idea che "less is a bore", divertitevi con i pattern. A noi piace molto il tocco extravagant della giacca in pelle color cuoio di Miu Miu su cui impera l'effetto optical delle applicazioni multicolor in suede. Indossatela su una gonna vintage, con stampe geometriche a contrasto e lunghezza alla caviglia, per un look retrò-chic. Se invece puntate a qualcosa di più lezioso, scegliete la giacca con maniche a sbuffo di Alexander McQueen su cui sbocciano idilliaci ricami floreali. E abbinatela a un abito romantico con gonna a ruota.



Metal - Pronte a catturare tutti gli sguardi? La scintillante nuance dorata e l'effetto stampa cocco del cappotto in pelle metallizzata di Tom Ford attirerà su di voi tutti gli occhi, non solo quelli indiscreti. Ricordatevi però di non eccedere, per non sortire l'effetto contrario. Dunque, sfoggiatelo su un outfit total-black per una notte da party-girl. Per il daywear, invece, puntate al bomber firmato Gucci. La sua texture increspata nella nuance dell'argento abbagliante è interrotta dal classico motivo a righe che riveste i profili in maglia. Sarete più eccentriche che mai!



Smanicato - Se siete gilet-addicted, nel vostro guardaroba non potrà mancare la versione in pelle. Quello di Haider Akermann ha un'attitudine urbana molto accattivante, complici anche le frange sulle zip che si muovono ad ogni passo. Coach invece propone un biker senza maniche color cognac dal taglio cropped. Indossatelo con abiti leggeri e fluidi, in tonalità neutre o con stampe floreali.







Leggi gli altri articoli di moda su Grazia.it