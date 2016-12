Moda: il bello di indossare gli scintillanti colori del metallo

Ma invece di arrivare impreparate, proviamo a vedere come hanno proposto il “metallo” alle sfilate e, perché no, fuori dalle sfilate.



PANTALONI - “The Body” Elle MacPherson ad esempio sdrammatizza il pantalone aggettato con una maglia casual grigia, smorzando il tono scintillante del look ma senza distogliere l'attenzione dal pezzo forte. E' importante, se si stanno indossando pantaloni così vistosi, spezzare con un top in un colore in scala ma preferibilmente “matt”, un top in seta o un maglione in lana.



STIVALETTI - Se in un momento di follia avete preso quei meravigliosi stivaletti scintillanti che tutti potrebbero guardati storcendo il naso, provateli con un total look black, non ve ne pentirete!



MAGLIONE - E quel maglione spalmato argento che sembra una corazza militare? Vi sembra davvero troppo? Provatelo con un abbinamento romantico, come una gonna lunga in chiffon, o un abito.



TACCHI O SNEAKERS? - Potete andare scintillanti anche in ufficio, scommettete? Provate un tacco 12 in argento sotto quel tailleur grigio e noioso. Anche per i look casual potete osare con delle sneakers laminate, magari effetto ologramma, da abbinare a jeans skinny.

Per un look scivolato e di classe, ma senza esagerare, provate i toni del bronzo abbinati al cuoio, al beige, al tortora.



BORSA - Per chi preferisce non osare troppo ma non può rinunciare al trend, una borsa, una pochette o uno zainetto metallizzati saranno il tocco giusto.



GONNA - Per tutte le fashion victim invece, le parole d'ordine sono osare e mixare: osate con la gonna a 3/4 a pieghe, vero trend, abbinata a maglioni o bluse eccentriche, con accessori, scarpe e borse, a contrasto, colpri scuri, caldi, nettamente opposti al metallo.

Anche per una serata speciale il metallico è consentito, ma solo se l'abito è davvero minimal, così come il vostro look.



CAPPOTTO - Un cappotto metallizzato? Sì, solo se sotto portate materiali caldi, come la lana e il cashmere. E senza dimenticare di portare il tutto con sicurezza.



