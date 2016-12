Colore nero: capi e accessori da acquistare per l’autunno 2015

Il nero rappresenta il non- colore per eccellenza. Sobrio, discreto ma anche sensuale ed estremamente elegante: non passa mai di moda. Dopo avervi mostrato i look total black perfetti per l'estate , abbiamo selezionato per voi i capi e gli accessori irrinunciabili per l' autunno 2015 .

Stivali: che siano in pelle o in camoscio, con tacco alto o basso, l'importante è averne un paio nella scarpiera. Il motivo? Gli stivali neri si abbinano facilmente con ogni look e sono sfruttabili tutto l'anno.



Borsa: vale la stessa regola degli stivali, una borsa nera non vi deluderà mai, sarà sempre un'ancora di salvezza da sfoggiare nelle occasioni più disparate.



Camicia: acquistatene una semplice, dalle linee minimal e in morbida seta. La abbinerete non solo a minigonne, ma anche jeans e pantaloni sartoriali. E sarete impeccabili dall'ufficio all'aperitivo e oltre.



Abito: se non sarà esattamente un tubino come per l'eterea Audrey Hepburn in Colazione da Tiffany, sarà comunque nero e raffinato. Lo indosserete durante le feste natalizie, magari proprio per la notte dell'ultimo dell'anno, ma anche a delle cene con amici, e perché no, al primo appuntamento con il vostro lui.



Scarpe con tacco: oltre agli stivali ogni donna necessita di almeno un altro paio di calzature con tacco alto in colore nero. Il motivo è sempre lo stesso: indossatele e sarete chic e sexy al tempo stesso.



Giacca in pelle: per le più rock, ma non solo. La giacca in pelle si indossa prevalentemente durante la mezza stagione, acquistatene una nera come pezzo principale del vostro guardaroba d'autunno.



