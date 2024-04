Navalny, 007 Usa: "Putin non ordinò direttamente di ucciderlo"

Il presidente russo Vladimir Putin probabilmente non ha ordinato direttamente di far morire Alexei Navalny.

Lo riporta il Wall Street Journal citando fonti dell'intelligence americana. La conclusione dei servizi segreti statunitensi viene criticata dagli alleati del dissidente russo, secondo i quali chi afferma che Putin non sapesse "chiaramente non capisce come funziona la Russia moderna". "L'idea che Putin non fosse informato e non abbia approvato l'uccisione di Navalny è ridicola", mette in evidenza in una nota al Wall Street Journal Leonid Volkov, alleato di Navalny.