I look, in corto o in lungo, per un aperitivo in spiaggia

Vi hanno invitate a un aperitivo in riva al mare e non avete la minima idea di come vestirvi? Le soluzioni sono più di quante pensiate, seguite i nostri consigli per essere di tendenza con un tocco in più.

Un po' figlia dei fiori un po' Pocahontas, i pantaloni lunghi leggermente ampi in fondo fanno il look

Altra soluzione pratica per le amanti dei capi corti: le tute in tessuti leggeri

Aperitivo in riva al mare? Dai look corti a quelli più lunghi, scoprite come essere di tendenza

Alternative corte: se rientrate nella cerchia dei non amanti del caldo, nemmeno in riva al mare, la scelta giusta per voi saranno mini abiti e, in generale, capi d'abbigliamento corti.

Tra le proposte compaiono i classici shorts in jeans, da sfoggiare sia con il top del costume che con qualche maglia leggera e lavorata. Non mancano nemmeno le tutine corte con stampe diversificate e neppure abiti dalle spalle scoperte in tessuti trasparenti.

Alternative lunghe: se invece l'idea di coprirvi, anche solo parzialmente, non vi dispiace, al caso vostro ci sono i pantaloni stretch lievemente a zampa, oppure un completo composto da top con allacciatura dietro la schiena e gonna con doppio spacco.

Numerosi anche gli abiti lunghi fino alle caviglie, si definiscono per stampe e silhouette diverse e vi doneranno un look romantico e sofisticato quanto basta.

Infine non dimenticate gli accessori: occhiali da sole a forma di cuore per le più spiritose, clutch in paglia colorata e cappello.

