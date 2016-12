20 maggio 2015 Semplice, romantica o elegante? Il look perfetto per il primo appuntamento Dai pantaloni alla capri all’abito retrò, dalle décolleté alla gonna a tubino: scoprite i nostri consigli sui vestiti giusti da indossare per conquistare il tuo lui Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Il primo appuntamento, inutile negarlo, è un momento importante: spesso si rischia di andare in tilt e non sapere né come pettinarsi né tantomeno quali capi d’abbigliamento scegliere. Il rischio di sembrare goffa o, al contrario, troppo in tiro, è sempre dietro l’angolo. Vi diamo noi tre alternative, a seconda del vostro stile, per un look perfetto da sfoggiare al primo incontro con il, si spera, vostro futuro lui.

Romantica - Se siete tra quelle che sognano ancora il principe azzurro, la carrozza, la scarpetta di cristallo e via dicendo, il vostro look non può che rispecchiare le vostre fantasie, a patto di non esagere.



Essere carine senza troppi sforzi si può, puntate su un abito anni Quaranta, il punto vita è in evidenza e il motivo decorativo i pois a contrasto bianco su nero. Scarpette dal tacco medio e borsa a tracolla rossa per un tocco di colore.



Semplice - La vostra idea di eleganza si esprime alla perfezione con una camicia bianca e un paio di jeans? Si può essere deliziose anche con un look molto minimal, basta puntare sui capi giusti.



Per l’occasione potreste scegliere un paio di pantaloni corti sopra alla caviglia, in stile capri, color bianco e abbinarci una camicia alla coreana con pattern appena accennato. Giocate poi sugli accessori: mocassini maschili ai piedi e zaino in pelle sulle spalle.



Elegante - Siete convinte che al primo incontro occorra giocarsi tutte le carte migliori? Fatelo con cautela, una gonna a tubino è sempre un’ottima trovata, purché non sia eccessivamente corta e aderente. Calzate un paio di décolleté in pelle nera ai piedi, scegliete una borsa clutch da portare a mano e per il tocco sensuale in più puntate su una canottiera in seta a spalline sottili.



