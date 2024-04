Filiale russa Ariston a Gazprom, Tajani convoca l'ambasciatore di Mosca

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato l'ambasciatore russo in Italia per "chiedere chiarimenti sulla vicenda della nazionalizzazione dell'Ariston Thermo Group".

Lo ha scritto su X il titolare della Farnesina, aggiungendo: "Al lavoro anche con Bruxelles, in raccordo con la Germania". La mossa arriva dopo che le filiali russe di Ariston e Bosch sono state temporaneamente trasferite al gruppo Gazprom. Il vicepremier chiarisce: "Dopo l'inattesa decisione del Cremlino ho subito attivato la nostra ambasciata in Russia e parlato con i vertici dell'azienda italiana. Il nostro governo è al fianco delle imprese, pronto a tutelarle in tutti i mercati internazionali".