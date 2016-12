Regali low cost per amici e colleghi

Olio aromatizzato - Se si hanno a portata di mano delle erbe aromatiche o un po' di peperoncini li si può sfruttare per un regalo davvero molto gradito e per nulla scontato. Per confezionare gustosi oli aromatizzati basta infatti procurarsi bottiglie da mezzo litro in vetro, dotate di tappo. Dopo averle perfettamente pulite, si riempiono di olio EVO di buona qualità e si aggiunge un ingrediente a scelta. Per esempio: un rametto di rosmarino, grani di pepe rosa o nero, peperoncini interi o maggiorana. Perché l'olio sia già pronto all'uso, una volta regalato, è bene confezionare le bottiglie qualche tempo prima di donarle ad amici e colleghi. Ovviamente, anche l'occhio vuole la sua parte: completeranno il tutto, un'etichetta personalizzata e un nastro di velluto colorato.



Miscela di spezie invernali - Questo pensiero sarà apprezzato sia dalle amiche che amano confezionare torte sia dai colleghi che desiderano preparasi in casa dell'ottimo vin brulé. Per confezionare il mix di spezie natalizie, può bastare un'incursione in un supermercato ben fornito o, se si desidera un servizio più accurato, presso l'erboristeria di fiducia. Ingredienti necessari: stecche di cannella, anice stellato, chiodi di garofano. noce moscata, grani di pepe nero. Occorrente: barattoli di vetro da conserva, stoffa a quadretti, nastro di raso. Una volta miscelate alla perfezione le spezie, si preparano i barattolini decorando il tappo con la stoffa scelta e chiudendo il tutto con un largo nastro di raso colorato. Il tocco in più: abbinare una piccola pergamena con ricette personalizzate.



Sacchettini per il benessere - Alla collega che ha sempre mal di collo o all'amico pigro, saranno estremamente graditi i sacchettini di cotone "ripieni" di semi. Per confezionarli, basterà riempire i sacchetti con i semi prescelti, per esempio quelli di lino, aggiungendo al dono qualche idea per l'utilizzo. Un esempio: riscaldare il sacchettino sul calorifero e poi, una volta giunto a temperatura gradevole, posizionarlo sulla zona del collo o della schiena desiderata.



L'agenda virtuale, ma non troppo - Se si è capaci di "armeggiare"con i programmi basici di grafica, un'idea regalo low cost ma molto carina è l'agenda virtuale personalizzata. Per crearla, occorrono Photoshop e tanto amore (in modo che sia davvero dedicata all'amico o al collega). Perché non sia un'agenda qualsiasi, si possono "decorare" le giornate importanti come i compleanni, gli anniversari di matrimonio, i ricordi comuni e l'inizio delle varie stagioni. Il tocco in più: un pensiero bello per ogni lunedì (una citazione, una fotografia e, per le più abili e creative, un'illustrazione divertente).