Gambe: l'allenamento e le cure per averle sempre leggere

IL FITNESS PER LA SALUTE DELLE GAMBE

Per fortuna ci sono una serie di accorgimenti che possono aiutarci. Innanzi tutto possiamo dare sollievo alle gambe stanche con una serie di semplici esercizi da praticare tutti i giorni anche a casa, come suggerisce Chiara Fazzini, dottoressa in Scienze Motorie, personal trainer ed esperta in chinesiologia: si tratta di una routine quotidiana di esercizi di scarico venoso dinamico, per contrastare l'effetto della gravità sul flusso sanguigno e ridurre il rischio di edema e trombosi venosa e avere gambe leggere e sgonfie in ogni stagione. “Nel nostro corpo ci sono 4 pompe circolatorie importantissime: nella zona plantare, nel polpaccio, dietro al ginocchio (fossa poplitea) e nel quadricipite” spiega Fazzini “Queste stazioni, se ostacolate, tenendo spesso le gambe incrociate, indossando scarpe strette, praticando uno stile di vita sedentario e tenendo posture errate, creano problemi circolatori: dalla ritenzione, al gonfiore e dolori, ai quali si associa anche un anti estetico effetto a buccia d’arancia”. È quindi importante seguire una routine di allenamento che stimoli queste pompe circolatorie in maniera graduale, attraverso questi cinque esercizi:

1. Sbloccare l’articolazione dell’anca: seduti a terra, recliniamo leggermente il busto all’indietro, sostenendoci con le braccia distese dietro la schiena. Le gambe sono piegate davanti a noi, con i piedi poggiati a terra, leggermente distanti tra loro. Flettiamo le gambe, prima da un lato e poi dall’altro, cercando di toccare con le ginocchia il pavimento. Ripetere per 10 volte.

2. Calf per i polpacci: sdraiati con le gambe sollevate e i piedi appoggiati al muro, spingere con la punta dei piedi, staccando i talloni dal muro e sollevando contemporaneamente il bacino. Ripetere per 10 volte

3. Massaggio plantare: facciamo ruotare una pallina da tennis, prima con un piede poi con l’altro: oltre a scaricare lo stress, l’esercizio favorisce la circolazione sanguigna e allevia i dolori associati alla fascite plantare. Da eseguire per almeno 2-3 minuti per piede.

4. Automassaggio caviglia-ginocchio: premiamo con la punta delle dita delle mani la pelle delle gambe, partendo dalla caviglia e risalendo fino alla fossa poplitea (situata nella parte posteriore del ginocchio), con movimenti rotatori. Eseguire 10 volte per parte.

5. Caviglie: seduti su una sedia o sdraiati, flettiamo ed estendiamo le caviglie, muovendo i piedi in su e in giù. Ruotiamo poi lentamente le caviglie in senso orario e antiorario. Eseguire i due esercizi per almeno 10 volte ciascuno e per ogni gamba.

6. La respirazione diaframmatica è un altro valido alleato per migliorare l’ossigenazione dei tessuti e allontanare lo stress. In posizione eretta, inspirare dal naso, gonfiando l’addome. Espiriamo quindi dalla bocca, e ripetiamo per 10 volte.