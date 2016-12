Il decalogo per lo shopping natalizio senza stress

1 SCRIVI UNA LISTA – Digitale o cartacea, scrivere una lista ti aiuterà a focalizzare l'attenzione sulle persone a cui desideri dedicare un pensiero natalizio, permettendoti di tenerne memoria… e spuntare i nomi, regalo dopo regalo!



2 DECIDI UN BUDGET – Ricorda che fare un regalo sorprendente grazie a un budget elevato è molto semplice. La cosa difficile (e capace di destare sorpresa autentica) è ascoltare davvero gli altri: per colpire al cuore non servono tanti soldi, ma molto amore e un pizzico di attenzione.



3 FAI DOMANDE – Stai chiacchierando con l'amica o il collega a cui desideri fare un regalo? Ascolta chi hai di fronte! Un nuovo hobby, un oggetto di casa che si è rotto, o un bisogno emerso nell'ultimo periodo potrebbero darti valide idee per un piccolo desiderio da esaudire.



4 FATTI UN GIRO – Investi una manciata di ore di una mattina o un pomeriggio libero per uscire a perlustrare. Attenzione, però: evita di pensare che devi trovare per forza un regalo da comprare. Alleggerisci la mente e pensa che stai solo facendo un giro per vedere. Guarda con attenzione ciò che vedi e vai verso i negozi che ti ispirano… probabilmente non tornerai a casa a mani vuote!



5 PENSA IN MODO DIVERSO – Prendi distanza dalle solite idee: i regali capaci di scatenare più entusiasmo di solito sono imprevedibili, originali, non scontati. Non è detto che un bambino abbia necessariamente bisogno di un gioco, o la mamma che ama cucinare di accessori nuovi. Tieni conto che quando una persona ha una passione profonda, le sue competenze in materia sono molto alte: meglio puntare su qualcosa di diverso.



6 VERIFICA – Sfrutta conoscenti e amici per verificare che la tua scelta del regalo abbia un senso o per acquisire particolari utili, come, per esempio, i colori preferiti. Quando riusciamo a fare un regalo in maniera mirata la reazione della persona è immediata, viva, entusiasta.



7 PARTI IN ANTICIPO – Vuoi evitare lo stress dello shopping natalizio? Usa i momenti liberi come una pausa pranzo o un fine pomeriggio per dare un'occhiata ai negozi o… navigare sul web! Internet permette di trovare offerte interessanti e fa risparmiare tempo.



8 NON SOLO OGGETTI – Oggi tutti hanno tutto: accade sempre più spesso, fin da bambini, perché viviamo in una società esasperata dal consumismo. Che cosa ci manca? Il tempo. Ricorda che non esistono solo gli oggetti, punta sulle esperienze: regalare una cena al ristorante, una notte fuori porta o una giornata alle terme può essere una soluzione divertente, facile e in grado di sorprendere.



9 L'IMPORTANZA DEGLI SCONTRINI – Scegli una tasca del portafoglio dove riunire tutti gli scontrini dei regali natalizi, sarà utile in caso di cambi. Attenzione, se hai intenzione di regalare indumenti o accessori, informati con precisione sulle misure in modo da non perdere tempo successivamente.



10 SCEGLI CON IL CUORE – La corsa ai regali di Natale non deve diventare una maratona. Quando usciamo di casa con l'ansia di dover trovare a tutti i costi il regalo giusto inevitabilmente la pressione psicologica si farà sentire, rendendo gli acquisti più difficili. Invece di ostacolare il flusso dei pensieri, affidati alle tue sensazioni: immergiti nella bellezza di ciò che vedi. I bambini sentono la magia del Natale perché non hanno le stesse aspettative degli adulti. Trovare un dono per una persona è un piacere, impariamo a recuperare questa dimensione di colore e allegria. In fondo il messaggio alla base di un regalo è "Ti sto pensando perché ti voglio bene".