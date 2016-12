25 novembre 2014 Natale alle porte: una selezione di regali dai 200 ai 300 euro Accessori lussuosi di tutti i tipi, dalle sciarpe ai guanti, passando per orecchini e orologi, scoprite cosa regalare (o farvi regalare) Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - A un mese da Natale 2014, è già tempo di pensare ai primi regali natalizi, magari a quelli più importanti e di conseguenza più costosi. Abbiamo selezionato 14 accessori di qualità in una fascia di prezzo dalle 200 euro alle 300, scegliete i vostri preferiti e lasciatevi ispirare.



Che sia il regalo per la migliore amica, per la mamma o anche per voi stesse, le alternative in circolazione diventano ogni anno più variegate.



Come borsa invernale, morbida e particolare, c’è la pochette in finto pelo rosa di Oui Odile a 280 euro, oppure l’alternativa a righe bianche e nere con manico di Marc by Marc Jacobs in vendita a 255 euro.



Passando agli accessori per il freddo, trovate il cappello rosa baby di Tak.Ori (245 euro), i guanti animalier di Diane Von Furstenberg (230 euro) o il gilet peloso di Urbancode (210 euro).



Se puntate a un paio di scarpe, per voi ci sono le ballerine in cavallino bordeaux di Kenzo a 295 euro, un porta agenda in pelle pregiata di Valextra a 240 euro o delle cuffie dorate di Frends a 209 euro.



Come bijoux ci sono il bracciale in pelle rossa di Valentino (240 euro), gli occhiali da sole di Stella McCartney (210 euro), orecchini di Marni (300 euro) o di Moschino (215 euro) e infine l’orologio sempre dorato di Michael Kors (280 euro).



