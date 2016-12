2 dicembre 2014 Natale 2014: qualche idea su cosa regalare alle persone care stando in una fascia di prezzo media Accessori di qualità, capi trendy e tanto altro a prezzi modici Tweet google 0 Invia ad un amico

07:00 - Continua la ricerca del regalo perfetto del Natale 2014, da acquistare per le persone più care, tra mamme, zie, sorelle, amiche e, perché no, anche se stessi. Per questa settimana abbiamo selezionato le opzioni, tra accessori e capi, in una fascia di prezzo media, compresa tra i 100 euro e i 200.

Partiamo dalle varianti più tradizionali, A.P.C. propone una maglia in misto lana e cashmere con motivo à la mariniere, blu con righe sottili bianche (190 euro).



Stando sempre in territorio classico, trovate gli orecchini con perle di Aurélie Bidermann (145 euro) e un porta carte, in pelle pregiatissima color carta da zucchero, di Smythson (125 euro).



Per i vostri cari particolarmente interessati allo stile, trovate l’iPad case in blu Kern di Marc by Marc Jacobs (165 euro). Oppure quello per l’iPhone in pelle stampata coco di Miu Miu (100 euro).



Se la ricerca si direziona verso comfort e qualità, il pigiama di Erbejey (190 euro) fa al caso vostro, così come il berretto in lana marrone di éTOILE ISABEL MARANT (95 euro) e la sciarpa Missoni (130 euro).



Tornando ai fashionisti, vi suggeriamo un paio di intramontabili Rayban Clubmaster (165 euro), un anello placato d’oro di Saint Laurent (195 euro) e dei guanti decorati da gemme di Markus Lupfer (160 euro).



Oggetto cult del brand, il bracciale con ditali dorati di Balenciaga (165 euro); carina anche la t-shirt con skyline newyorkese di Burberry Prorsum (195 euro) e, per le appassionate di scarpe, il libro di Louboutin (100 euro).



