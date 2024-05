"Amici 2023", tutto pronto per la finale: cosa c'è da sapere

E' tutto pronto per la finalissima di "Amici 2023".

Sono sei in finalisti che si contenderanno la vittoria nel talent di Maria De Filippi sabato 18 maggio in prima serata su Canale 5. Per la danza ci sono Marisol e Dustin e per il canto Petit, Holden, Mida e Sarah. Nessun allievo è stato eliminato nella Semifinale del 12 maggio. Sarà il canto o sarà il ballo a vincere?