Ad "Amici 2023" una coppia in finale Prima di Kumo e Martina, anche un'altra coppia aveva scelto di aspettare la fine del percorso ad Amici per approfondire la conoscenza. Si tratta del cantante Ayle e della ballerina italo-americana Lucia, che ora tifano per i compagni insieme. C'è chi invece non ha avuto problemi a dividersi tra lezioni e amore, come Marisol (ballerina di Alessandra Celentano) e Petit (cantante di Rudy Zerbi). Il primo bacio tra Marisol e Petit è arrivato lo scorso ottobre e a loro l'amore ha fatto bene, visto che sono arrivati entrambi in finale. Dovranno però fronteggeranno sul palco nella finalissima senza sconti, per aggiudicarsi la vittoria.

La coppia rock di "Amici 2023" La casetta di "Amici 23", però, quest'anno ha visto nascere tantissime storie d'amore. La coppia rock Matthew-Mew ( quest'ultima data come possibile vincitrice) aveva appassionato il pubblico e si era tinta anche di giallo quando i due avevano deciso di "fuggire" insieme. Si era parlato di una possibile gravidanza e di un disagio di lui all'interno della scuola, ma qualche settimana dopo Mew aveva fatto chiarezza. La cantante aveva spiegato di essere caduta di nuovo in depressione e di aver abbandonato il programma per curarsi. Matthew non voleva lasciarla sola in un momento così delicato e per questo l'aveva seguita.