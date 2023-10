La storia tra Sarah e Holy Francisco

Dopo l'allontanamento dei giorni scorsi Sarah e Holy Francisco si riavvicinano dopo la crisi. Il cantante aveva preso le distanze. La sua fidanzata Marika spiega che la loro storia non è ancora finita. Tanto che il cantante aveva subito messo in chiaro: "Penso che da quando siamo qua dentro siamo stati molto vicini, ma non significa che stiamo insieme. So che non sei una bambina e che non lo pensi, ma in questo momento io non posso vivermela al massimo, perché ho altre cose al momento, sia fuori che qui dentro. Forse mi serve più che altro un’amica”. E Sarah aveva risposto: “Basta dirle le cose, ok, basta che ci chiariamo". Adesso però sono tornati a coccolarsi e baciarsi...