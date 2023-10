Ad "Amici 2023" Nicholas in lacrime: "Ho ballato malissimo"

La maestra Alessandra Celentano gli sta infatti affidando un compito dietro l'altro, perché non è convinta delle sue potenzialità. Dopo essersi esibito in puntata, su una coreografia urban che non ha convinto nemmeno Emanuel Lo, il ragazzo scoppia in lacrime: "Ho ballato malissimo".

lo sfogo di Nicholas: "E' andata di m***" Subito dopo essersi esibito, Nicholas aveva detto al compagno Mida di non essere soddisfatto del risultato. "E' andata malissimo, potevo farla dieci volte meglio. Ieri l'ho fatta molto meglio, è andata un m***". I compagni lo invitano a non essere troppo duro con se stesso, perché l'emozione spesso ha un ruolo fondamentale.

I consigli dei compagni Una volta in casetta, i ballerini Kumo e Simone lo tranquillizzano, sottolineando come a tutti possa succedere di entrare in crisi su una coreografia. "Ti devi perdonare tu, in primis. Se eravamo tutti perfetti e facevamo tutto perfetto, non stavamo qua. Hai sentito che ha detto Emma oggi? Dalle insicurezze e dalle fragilità dobbiamo trarne le cose più belle. Prendi quella frase e mettila in atto, perché puoi farlo", gli consigliano. Nicholas ascolta i preziosi consigli: dopo essersi sfogato sarà pronto a ripartire per migliorarsi sempre di più.

Il doppio compito della Celentano La scorsa settimana Nicholas aveva ricevuto un doppio compito dalla maestra Alessandra Celentano. L'insegnate gli aveva dato la scelta di portare una delle due coreografie (una urban e una tecnicamente più difficile, ma vicino al suo stile), ma il ballerino aveva deciso di studiarle entrambe. La decisione aveva spiazzato i compagni, che gli avevano consigliato di studiarne bene una sola delle due. Raimondo Todaro, al contrario, lo aveva appoggiato.

Cos'è successo in puntata In studio Alessandra Celentano gli aveva chiesto di esibirsi sulla coreografia urban, a tema surf. Dopo l'esibizione la maestra aveva commentato caustica di vederlo bene come surfista, ma come ballerino il suo voto era 1. Dopo un giudizio così mortificante, il ballerino aveva voluto conoscere l'opinione di Emanuel Lo. L'insegnante di hip-hop, con toni più concilianti, si era dimostrato d'accordo con la Celentano: "Carino sulla tavola da surf, ma quando inizi a ballare non ci siamo. Apprezzo l'impegno, ma mi riporti a un saggio di danza. Hai un movimento basico, non solo nell'hip-hop ma in tutti gli stili. Ti ho dato 5".