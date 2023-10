Amici 2023, Celentano e Todaro mettono uno contro l'altro i loro ballerini

Alessandra Celentano è convinta che Nicholas, allievo di Raimondo Todaro, debba dimostrare di avere i muscoli adatti e per questo gli assegna una coreografia sportiva. Dal canto suo l'insegnante di latino-americano crede che Dustin non abbia ancora mostrato il cuore e gli invia una prova ad hoc.

Raimondo Todaro a Dustin: "Sei piatto e inespressivo" In casetta Dustin, ballerino di Alessandra Celentano, riceve il primo compito da parte di Raimondo Todaro. "Sei un ballerino molto preparato e questo non si può negare. Le tue esibizioni, quasi sempre nudo, catturano", ammette il maestro. "Un ballerino non è solo fisico e tecnica, ma anche interpretazione e cuore. Ho visto belle esecuzioni, ma il cuore?. Queste cose ancora non le vedo, si muove il corpo ma il viso resta sempre lo stesso. Nell'ultima puntata ti ho trovato inespressivo, piatto. Ti affido un compito in cui quello che mi interessa vedere è come entri nello stile, il mood e l'espressione che hai".

La replica di Dustin "Per me la faccia è molto importante nelle coreografie, non faccio solo quello che mi viene al momento. Ci penso bene e pianifico quello che faccio. Non è che non lo sto facendo, ma devo impegnarmi di più", replica il ballerino che è ben felice di avere la possibilità di dimostrarlo attraverso la coreografia ironica e sexy.

Alessandra Celentano: "Lo sport ispira la danza" La maestra Celentano aveva assegnato a Nicholas una coreografia a tema sportivo, ma per Todaro era stata una presa in giro. Ora torna all'attacco con un nuovo compito con due opzioni. Il ballerino può infatti scegliere se cimentarsi di nuovo in un'esibizione incentrata sul surf o se presentarne un'altra a sua scelta. "Cari Nicholas e Raimondo, dopo la puntata sono qui a spiegarvi come, nel mondo della danza, lo sport è sempre stato fonte d'ispirazione", scrive la maestra. "Mi sento in dovere, a questo punto, di spiegarvi che si tratta sempre e solo di arte, tecnica e studio. Di mettersi in discussione con umiltà: a proposito di questo spero che Nichlolas non segua l'esempio del suo coach".