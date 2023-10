E' stato Holy Francisco a sondare per il primo il terreno con la compagna, con domande apparentemente innocue. "Sarah secondo te io sono un bel ragazzo, oggettivamente dico", ha chiesto il cantante alla 17enne. "Sì, sei davvero un bel ragazzo", ha ammesso lei. Di lì in poi, tra una manicure e una punzecchiatura, l'amicizia è diventata sempre più affettuosa.

Holy Francisco è molto attratto da Sarah, ma prima di buttarsi chiede consiglio agli amici: "Voi che dite, che ne pensate?". Ricevuta l'approvazione decide di liberare il campo, allontanando possibili "rivali" e mettendo le cose in chiaro con tutti: "Sarah è mia". Duettando con la chitarra su "Tango" di Tananai la complicità tra i due diventa sempre più forte e in veranda lui le domanda a bruciapelo. "Un po' ti piaccio, un po' di bene mi vuoi?". "Troppo" risponde lei, un po' distratta, ma lui incassa il sì con un sorriso smagliante.

Il bacio a letto

Stesi a letto, in un momento di relax, iniziano a farsi il solletico e ben presto il gioco diventa serio. Le labbra sono ormai vicinissime e lui le domanda: "Cosa vuoi, che ti bacio?". Sarah risponde con un no poco convinto e lui parte all'attacco stringendola a sé e travolgendola con un bacio. Ora c'è da vedere come si evolverà la situazione tra Holy e la sua (ex?) fidanzata, che finora l'ha sempre supportato sui social.