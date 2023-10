Nel terzo appuntamento domenicale con " Amici 2023 " Lil Jolie è la prima in classifica per il canto nella gara delle cover e Marisol per il ballo.

Si parte Si inizia dalla sfida di Canto, con Holden che canta "Stella di Mare" e Rudy Zerbi entusiasta gli dà 10 mentre Annalisa sottolinea: "Ti trovo impattante con una semplicità rara". Per il ballo tocca a Nicholas e la Celentano parla di "piedi come ferri da stiro" mentre Todaro lo difende. Nicholas contesta: "Di tutta la coreografia ha visto solo un passo?". La Toppi lo trova invece "divertente, simpatico, fresco… mi sei arrivato. Non sforzare le espressioni facciali, ma per me è 8,5". Alessandra Celentano però non è d'accordo: "Virna non c’è più religione".



Marisol e il Latino Raimondo Todaro chiude un occhio sulla tecnica del Latino di Marisol. Ma la Celentano è soddisfatta: "Questa ragazza è nata per ballare, non ha mai studiato Latino… La amo, ha talento. Todaro conferma: "Bravissima" e Lorella Cuccarini interviene: “Ha una gran bella testa e in questo mestiere è fondamentale". Marisol rimane nella scuola ed è prima nella classifica di ballo.

Sofia prima in classifica Ticca a Sofia, allieva di Lo, ballare. La ballerina si esibisce sulla canzone "Tattoo", di Loreen. Lei dice di aver ballato maluccio ma Maria De Filipppi tesse le lodi: "Sei molto brava". "Hai personalità, anche se sei ancora acerba, ma arrivi molto" dice la Toppi. Per ora è prima in classifica.

Kumo risolve tutti i problemi Kumo balla sulla canzone di Tiziano Ferro di "Hai delle isole negli occhi". La Toppi gli dice che è bravo nei movimenti ma che si è perso un po' durante l'esibizione. Poi Maria De Filippi mostra un video in cui Kumo risolve tutti i problemi. Massaggia, cucina, dispensa consigli. Poi si commuove e chiede di andare in bagno.

Ezio vuole rimanere nella scuola Per il canto tocca a Ezio con "Peaches". Dopo l'esibizione la prof Anna Pettinelli gli chiede se ha deciso di rimanere nella scuola. "Sì, sono passato da una piccola realtà a una convivenza con 20 persone e per me non è facile, ho un carattere particolare ma ho deciso di rimanere, per farmi conoscere...". La classifica per ora lo vede ultimo.

Petit vicne la gara degli inediti Nella gara degli inediti vince Petit. Il suo inedito verrà prodotto da Takagi e Ketra. Il cantante ha battuto la concorrenza di Spacehippiez ed Ezio.

Alice non entra nella scuola Sarah, non amata dalla prof Pettinelli, si aggiudica la sfida e quindi di conseguenza la sfidante Alice non entra nella scuola. A giudicare il confronto canoro è stato il maestro Beppe Vessicchio. "Io cerco la coerenza tra forma e contenuto, Sarah somiglia alle cose che ha cantato", spiega.