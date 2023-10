Il compito di Gaia Maria De Filippi dà il via alla nuova puntata di "Amici 2023" chiamando sul palco Gaia per eseguire il compito che le ha dato Alessandra Celentano. Il confornto su femminilità e sensualità è con Francesca Tocca, cosa che accende subito la polemica. La prof giudica sufficiente la performance.



La gara di canto e ballo Maria De Filippi chiama Garrison e Irma Di Paola a giudicare la gara di ballo, e Irama a giudicare quella di canto. L'ultimo in classifica per entrambe le discipline dovrà ridare la propria felpa al suo insegnante che dovrà decidere se confermarlo, eliminarlo o sospenderlo. Si parte con il canto e tocca a Mew: il voto è eccellente (8,5). E' il turno del ballerino Elia e il parere di Irma è positivo. Si esibisce Mida e Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli hanno uno scambio di prarei acceso sulle sua capacità. Da Irama ottiene un 8 +. Ezio con la sua performance invece fa discutere la Pettinelli con Rudy Zerbi: Irama lo apprezza (7).



Si esibisce Sofia e Garrison la valuta con un 7. Lil Jolie conquista le lodi del giudice di canto, che le assegna un 9. Va in onda il video con le difficoltà della ragazza durante la lezione di fitness che scatena l'ilarità di tutti. La performance di Marisol viene giudicata "ottima" dalla Di Paola: per lei vale 8,5. Canta Matthew e si rende necessaria una precisazione: lui e Irama si conoscono, perciò il giudice tiene a precisare che sarà comunque equo nel giudizio. Il voto è 9.

Garrison sottolinea alcuni problemi nell'esibizione di Kumo: la valuta solo 6,5 ma Alessandra Celentano si esprime favorevolmente sul suo conto. Holy Fancisco conquista a metà Irama: il voto è 7,5. L'esibizione di Chiara è introdotta da quella di Isobel, allieva dell'anno scorso che da quest'anno è entrata nel team dei professionisti. Irma Di Paola giudica "magnetica" l'esibizione della concorrente.

Irama sottolinea pregi e difetti di Stella e la valuta 7--. Garrison non è soddisfatto di come ha ballato Nicholas e il voto è insufficiente: 5,5. Petit porta a casa un 7+ per la sua esibizione di canto, per Gaia un 7 (di incoraggiamento) della Di Palma. Holden incanta Irama: per lui un 9. Da qui in poi i voti sono segreti. Irama loda le tecnica si Sarah ma le consiglia di lavorare sul modo in cui trasmette le emozioni. Garrison loda il carisma di Simone anche se gli dice: "sei brutto come me". Maria De Filippi insorge, e anche Emanuel Lo si dissocia. Irama dimostra apprezzamento per l'ultimo alunno in gara: Spacehippiez.



Angelina Mango ospite Prima di annunciare gli ultimi in classifica, Maria De Filippi annuncia il primo ospite della puntata: Angelina Mango che presenta il suo nuovo singolo in uscita il 6 ottobre, "Che t'o dico a fà". Dopo l'esibizione la cantante regala a Maria De Filippi i suoi dischi d'oro e di platino.



Gli ultimi classificati Nicholas risulta l'ultimo nella gara di ballo ed è costretto a riconsegnare la maglia ad Emanuel Lo. Fanalino di coda per il canto è Sarah che rende la maglia a Lorella, e restano in attesa di giudizio.



La gara di improvvisazione dei ballerini Inizia una gara di improvvisazione per i ballerini. Ciascun professore è chiamato a candidare uno degli alleievi di propria competenza. Emanuel chiama Elia, Raimondo sceglie Gaia, e per la Celentano balla Marisol (poiché Dustin è assente per un infortunio. Li giudica Simone Nolasco. Il tema è "le tre stagioni dell'amore" e ad aiutarli ci sono i professionisti Elena e Umberto. Inizia Marisol che deve rappresentare l'innamoramento e la paura che finisca. Per Elia la linea guida è la pazzia d'amore. Gaia deve interpretare la fine della storia e l'abbandono. Per Nolasco la vincitrice è Marisol, che si esibirà durante lo show "Effetto Domino".

Sfida di inediti per i cantanti E' la volta dei cantanti: tre di loro potranno esibirsi con un inedito e, come per i ballerini, sono i professori a scegliere a quale dei loro allievi dare la possibilità. Rudy invita Lil Jolie, Lorella punta su Mida, Anna vuole Holy Francisco. Ad esprimere il proprio parere viene chiamato il produttore Zef. Ascoltate tutte e tre le esibizioni, dà la sua preferenza a Lil Jolie e si offre di produrre la sua canzone.

Compiti e liti A Nicholas, allievo di Raimondo Todaro, è stato dato un compito da Alessandra Celentano ed è il suo turno di esibirsi. Prima però si discute del fatto che Anna Pettinelli abbia "strappato" i compiti che Zerbi ha assegnato a Holy Francisco, giudicandoli inadeguati. Si torna al ballerino, al quale la maestra di ballo ha scritto una lettera non molto lusinghiera. anche su di lui si scatena il dibattito. La prof di ballo dà un voto gravemente insufficiente: 2.