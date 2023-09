Il compito della Celentano Il ballerino Nicholas legge il compito che la prof di ballo Alessandra Celentano gli ha assegnato: "Nicholas, questo è il promo compito che assegno, e non è un caso ovviamente che tu sia il prescelto. A oggi il mio pensiero è che tu sia un ballerino scarso, senza abbastanza studio alle spalle, e questo si vede chiaramente, con dei grossi limiti anche a livello di movimento; infatti sei rigido e molto chiuso. Non sto parlando di buona volontà, che mi sembra di aver visto ci sia! Ci vuole tanto tempo e non è nemmeno detto che poi ci si riesca."

La prof Celentano parla di tecnica e forma fisica: "Una tra le tante cose che ho riscontrato, sorvolando per il momento sulla mancanza di tecnica, è la tua forma fisica. Non ti trovo armonioso, con una muscolatura plastica e lunga ma, al contrario, sembri un culturista, massiccio e corto, pur essendo alto. Questo ti limita e ti rende legnoso, come si dice in gergo. Visivamente questa cosa infastidisce, sei troppo grosso per essere un ballerino, e attenzione sto parlando di muscolatura! Probabilmente stai facendo un lavoro sbagliato al di là della danza, starai facendo esercizi di potenziamento che non vanno bene. Capiremo insieme e cercheremo di smaltire anche questo! Certo ce nè da fare, eh! Peraltro il tuo insegnante ti ha dato solo una sufficienza striminzita. Mi sembra un po' misero come voto da dare a un ragazzo a cui hai appena assegnato un banco di Amici, non credi? La coreografia che ti assegno non è classica ma ha elementi di tecnica e di linee. Ho cercato comunque di non esagerare, andrò per gradi! Perché dovrai affrontare tutto ciò? Perché non hai una identità, ballettisticamente parlando. Non hai un movimento speciale, una tecnica pazzesca, una personalità che faccia dimenticare tutte le tue carenze. A oggi ho visto solo molti passaggi ginnici e pochissimo altro. Buon Lavoro".