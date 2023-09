Per il canto sono ben 11 allievi: Matthew (Rudy Zerbi), Christian Mida (Lorella Cuccarini), Mew (Anna Pettinelli e Lorella Cuccarini), Stella Cardone (Anna Pettinelli), Holy Francisco (Anna Pettinelli), Petit (Rudy Zerbi), Spacehippiez (Lorella Cuccarini), Holden (Rudy Zerbi), Lil Jolie (Rudy Zerbi), Sarah Toscano (Lorella Cuccarini), Ezio Liberatore (Anna Pettinelli).

Sono 9 invece gli allievi di ballo che hanno conquistato la maglia: Dustin Taylor (Alessandra Celentano ed Emanuel Lo), Marisol Castellanos Aguilera (Alessandra Celentano ed Emanuel Lo), Nicholas Borgogni (Raimondo Todaro), Elia Fiore (Emanuel Lo), Simone Galluzzo (Emanuel Lo), Chiara Porcariello (Emanuel Lo), Sofia Cagnetti (Emanuel Lo e Raimondo Todaro), Gaia De Martino (Raimondo Todaro), Kumo (Emanuel Lo e Raimondo Todaro).

Il primo scontro

Intanto durante il daytime è andato in onda il primo scontro: quello tra il prof Rudy Zerbi e Holy Francisco. Il cantante, all’anagrafe Francesco Guarnera, originario di Gela e che ha già partecipato a X Factor 2022 ed è stato scelto da Anna Pettinelli ha detto una frase che non è piaciuta al prof: "Farò il c...o a Rudy Zerbi". Holy una volta in studio ha chiesto scusa e Zerbi lo ha messo subito alla prova: "Già che ci vogliamo fare due risate, perché non vieni qui al centro e mi fai canti una cover? Visto che diventerai una Star dei Finley, vieni giù e mi fai vedere cosa sai fare...". Sfida accettata. Holy canterà una cover in italiano.