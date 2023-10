"Amici 2023", Kumo svela il significato del suo nome: "Mi chiamo così da quando rischiai di morire"

Lo sconforto di Kumo

In un momento di pausa dalla lezioni, i cantanti Ezio e Holden si avvicinano a Kumo. Vedendolo un po' GIù, si fermano a parlare con lui. "Ho sentito la mia ragazza, è molto triste. Le ho detto che qui sto bene, che sto conoscendo persone bellissimo. Vivrò al massimo questa esperienza e darò il cento per cento. Abbiamo superato di peggio, questo è solo un altro ostacolo, ma ce la faremo ne sono sicuro", racconta il ballerino di Emanuel Lo. Per sfogarsi ha messo nero su bianco le sue emozioni, in un bloc notes che tiene tra le mani.