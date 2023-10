Ad "Amici 2023" Maria De Filippi in soccorso del ballerino Elia

Un duro colpo, che gli ha fatto venire molti dubbi sul suo talento. L'allievo di Emanuel Lo si sdraia per terra e cerca di allentare lo stress, regolando il respiro. La tensione, però, è molto alta e alla fine scoppia in un pianto liberatorio. In suo aiuto arriva Maria De Filippi, per rincuorarlo: "Sei un ballerino diverso dagli altri".

Amici 2023, due allievi delusi dalle esibizioni Dopo il pianto di Nicholas, ora sono due i ballerini di Amici che stanno attraversando un momento di crisi. Elia, rientrato nella scuola dopo l'esibizione, non riesce a trattenere il pianto e si sfoga con Maria De Filippi. "E' stata una settimana impegnativa. Oggi è stato il coronamento, mi sento un incapace... Io mi impegno veramente tanto per portare qualcosa, faccio un percorso con il pensiero che è più approfondito. Cerco una storia...Mi piacciono quei momenti che elevano la danza come arte, che la fanno diventare qualcosa di più di uno sfondo ai concerti. Anche i repertori di classico sono una storia e quando vai a un balletto classico la danza è protagonista", dichiara il ballerino che si è piazzato ultimo nella classifica di danza. Nonostante il piazzamento peggiore, però, anche per lui ci potrebbe essere una rinascita come il cantante Holy Francisco, che nonostante l'ultimo posto in classifica ha fatto ricredere Rudy Zerbi con il suo inedito.

Momento di crisi per il ballerino di "Amici" Elia Fiore Maria De Filippi ricorda la sua unicità e l'importanza di far uscire la sua parte espressiva: "Tu sei un ballerino un po' diverso dagli altri. Per te la danza non è solo movimento, ma è anche raccontare un'emozione. Perché non ne parli con Emanuel? Lui queste cose le può capire". Il ballerino, però, teme che possa prenderla come una lamentela: "Non è che non mi sento valorizzato. Anzi, so che l'ambito da cui provengo è molto particolare. Quando esco da quella sfera mi sento addirittura incapace di ballare hip-hop. E' questa cosa che mi fa stare così in questo momento, mi sento un incapace".

Maria De Filippi: "Hai le risorse dentro di te" "In questo momento di crisiho bisogno di studiare con altri, è già da un po' che sentivo questa cosa di non stare venendo fuori come vorrei. Avevo già chiesto a Emanuel di fare una coreografia in cui potessi raccontarmi", dichiara Elia. "Oggi è stato devastante, tutti esultavano e io volevo sotterrarmi. Sto mettendo in dubbio le mie capacità". La De Filippi lo rassicura: "Credo che tu abbia delle risorse, te l'ho detto la prima volta che ti ho visto Hai scelto una disciplina non facile".