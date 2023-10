Amici 2023, Holy Francisco stupisce Rudy Zerbi con il suo inedito

La rottura con Sarah di "Amici" In puntata Holy Francisco con "Oroscopo" di Calcutta si era piazzato ultimo nella classifica delle cover giudicata da Emma. Di fronte ai professori si era giustificato, dichiarando di non sentire il brano nelle sue corde. Un commento che non era piaciuto agli insegnanti e in particolare alla sua coach Pettinelli, che gli aveva ricordato come fosse il brano che gli era venuto meglio in studio. Sono giorni difficile per il cantante, che ha anche rotto l'affettuosa amicizia con la compagna di "Amici" Sarah dopo un fugace flirt.

Il cantante di "Amici" a "X Factor" Dopo la puntata (in cui anche il ballerino Nicholas ne è uscito con le ossa rotte) il corpo docenti di canto decide di richiamare in studio tutti gli allievi per chiarire alcune cose. Al centro del dibattito finisce proprio Holy Francisco, che secondo Zerbi ha un atteggiamento troppo sbruffone. Dopo avergli fatto ascoltare alcuni dei suoi brani più leggeri (tra cui il pezzo portato a "X Factor"), sottolinea come questo atteggiamento non gli abbia portato nulla di buono a livello artistico. Gli mostra poi un video della puntata appena conclusa. Nella clip il pubblico canta il ritornello della sua canzone, mentre lui si vanta con i compagni: "La vera classifica è questa".

Banco nella scuola a rischio Zerbi vuole capire se l'allievo abbia qualcosa di più profondo dentro di sé e per questo gli assegna un compito immediato. Si tratta di "Wake Me Up When September Ends", brano molto amato dall'allievo. Prima di iniziare la sua insegnante gli fa presente come la figura dei tutor serva a guidarli e a scegliere i brani con più lungimiranza rispetto a loro. Critica inoltre la decisione del brano: "Hai scelto questo pezzo invece di uno più ritmato, che sarebbe stato più nelle tue corde. Ti sei fatto guidare solo dal gusto e non dalle tue potenzialità". La prova non convince gli insegnanti, che lo ritengono insufficiente. Pettinelli, tuttavia sceglie di dargli un'ultima chance per non mettere il banco della scuola a rischio.

La nuova canzone del giovane cantante di Gela Dopo la stroncatura, però, Holy Francisco chiede di incontrare nuovamente gli insegnanti. "So di avere lo spessore che chiedete e sentivo il bisogno di richiamarvi, per farvi sentire il mio inedito. 'Gaia e Mirea' parla di due ragazze semplici che si trovano a una festa e a una delle due succede una cosa molto brutta". Dopo aver cantato, il ragazzo riceve l'approvazione di Zerbi: "Questo è un pezzo che fa la differenza, ti vedo con un occhio diverso. Questo non significa che d'ora in poi andrà bene tutto quello che fai. E' un tema attuale, scritto in modo non stereotipato ma emozionante. Da adesso sei anche uno che pensa e sa raccontare una cosa. Grazie, hai fatto molto bene a chiamarci".