"Amici 2023", Martina in lacrime dopo un videomessaggio

Le lacrime di Martina

"Ogni volta che canto devo essere concentrata e lui piange - spiega Martina - in questo caso ho preso la solarità di mamma e il pianto di papà". Martina è nostalgica e non nasconde di sentire molto la mancanza dei genitori: "Mi mancano troppo, grazie per credere sempre in me… Loro ci hanno sempre creduto più di me, il mio papà in primis, voglio ringraziare entrambi per il sostegno che mi danno anche da lontano".