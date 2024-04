Ad "Amici 2023" Gaia deve ritirarsi per un problema al ginocchio.

Durante la prova di una coreografia si è fatta male e la produzione l'ha fatta visitare tempestivamente da uno specialista e il giorno dopo la ballerina ha scoperto che dovrà stare ferma per tre settimane. Naturalmente la ragazza è stata assalita dallo sconforto, ma il suo maestro Raimondo Todaro le propone però una soluzione: far ballare una ragazza al posto suo fino a quando non guarirà e potrà tornare in gara. Gaia accetta.