Amici 2023, la sfida tra Martina e Sarah accende il dibattito Nell'ultima puntata del serale di "Amici 2023" il guanto di sfida tra Sarah e Martina ha acceso il dibattito in studio. Le due cantanti si sono scontrate su "''This is me'', un brano in cui l’allieva di Anna Pettinelli partiva sicuramente più favorita rispetto a quella di Lorella Cuccarini. Per questo Cristiano Malgioglio e Michele Bravi hanno dato il punto a lei, sottolineando però come fosse ingiusto nei confronti di Sarah. Per loro ogni volta che Sarah è salita sul palco ha mostrato un lato diverso del suo talento, a differenza della compagna che non è mai uscita troppo dalla sua comfort zone. Insieme a Lorella Cuccarini, hanno inoltre invitato la Pettinelli a far brillare anche le altre sfaccettature che ci sono nel talento di Martina, senza puntare sempre sull'estensione vocale.

Amici 2023: le critiche dei compagni a Sarah Nonostante la sfida persa, Sarah ha comunque conquistato il cuore dei giudici, ma una volta arrivata in casetta ha ricevuto una brutta sorpresa. Maria De Filippi si è infatti collegata con i ragazzi per avere un loro parere sulla puntata. Tutti sono parsi soddisfatti delle loro esibizioni (anche Mida, che nei giorni scorsi era entrato un po' in crisi) ma quando è arrivato il turno di Sarah, Marisol ha fatto un appunto negativo. "Ti faccio sempre un sacco di complimenti, ma mi sei piaciuta di più alle generali. La parte clou dell'esibizione... non lo so". "E' stata una bella esibizione, ma contro Martina su questa...", ha poi aggiunto Petit.