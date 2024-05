Tgcom24

Non sono bastate le lacrime di Anna Pettinelli e neppure le sue frecciatine al giurato Cristiano Malgioglio: la sua allieva Martina è la nona eliminata del serale di "Amici". La cantante ha avuto la peggio nella sfida a tre contro il collega Mida (team Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo) e il ballerino Dustin (team Rudy Zerbi ed Alessandra Celentano), che si è salvato per primo.

"Maria, grazie davvero per l'opportunità, grazie per tutto", dice tra le lacrime la giovane alla conduttrice della trasmissione. Per lei, oltre a un disco in uscita, la possibilità di firmare un contratto per il musical "Fame - Saranno Famosi", diretto da Luciano Cannito.