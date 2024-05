Dustin viene convocato in studio con la scusa di preparare una nuova coreografia, ma ad attenderlo c'è una bella sorpresa. L'allievo di Alessandra Celentano inizia a scaldarsi, convinto di doversi mettere al lavoro, mentre i genitori lo osservano da un camerino lì vicino. "Vuoi vedere come viene?", gli propone il coreografo. Sul maxi-schermo, però, appare la scritta "Sei sempre stato un bambino dolce e vivace", seguita da alcuni filmati di lui da bambino che balla a casa". "Non sono cambiato per niente, ballavo nella mia stanza senza maglia come adesso. Mi ricordo che io e mia sorella gemella avevamo un lettore cd sul letto e nella nostra stanza c'era sempre musica", commenta nostalgico il ballerino. Poco dopo appaiono infatti le immagini di lui insieme al fratello Travis e alle sorelle Raine e Paige, mentre ballano scatenati. "Pensare che il nostro tempo insieme sta per finire... non so quando staremo di nuovo tutti insieme. Siamo sparsi per il mondo: io in Italia, mia sorella gemella Paige è in America, mio fratello in Australia... Quando siamo tutti insieme è davvero un bel momento. L'ultima volta che ho visto tutti è stato otto mesi fa in Grecia".

Ad "Amici 23" per Dustin una dolce sorpresa dall'Australia

Vengono poi mostrati altri filmati in cui Dustin, ormai adolescente, balla come un professionista di fronte alla telecamera in tutte le stanze della casa. "Quello era proprio il periodo in cui ho iniziato a ballare nella mia stanza, perché non me la sentivo di esibirmi in pubblico", ha spiegato il ragazzo. A chiudere il video un messaggio da parte dei suoi genitori: "Siamo orgogliosi di te". Dustin pensa che la sorpresa sia finita qui, ma sullo schermo appaiono la sua mamma e il suo papà: "Abbiamo pianto quando sei andato in finale. Paige è ancora in America e noi non siamo riusciti a venire a Roma, ma almeno la produzione ci ha permesso di vederci in video, per fare due chiacchiere. Visto che non potremmo essere alla finale, ci piacerebbe che ballassi solo per noi". Emozionato, Dustin balla sulle note di 'Hallelujah' e dopo l'esibizione i genitori lo raggiungono sul palco insieme alla gemella Paige, tra lacrime di gioia e grandi abbracci.