L'ultima puntata di "Amici 23" ha riservato un colpo di scena.

Mida e Sarah, infatti, erano finiti al ballottaggio, ma dopo un momento di riflessione i giudici hanno deciso di non eliminare nessuno e di ammetterli entrambi in finale. I due allievi di Lorella Cuccarini, al settimo cielo, hanno deciso di non comunicare subito la bella notizia ai compagni (che erano già rientrati in casetta), ma di far loro uno scherzetto.