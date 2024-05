"Amici 2023", Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo in versione "Men in black" conquistano il Guanto di sfida tra i prof

Tra i verdetti in palio nella semifinale di "Amici 2023" non poteva mancare l'assegnazione del Guanto si sfida tra i professori. Vincitori di questa edizione sono, per il secondo anno consecutivo, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Nell'ormai tradizionale appuntamento che mette in competizione le tre coppie di insegnanti i "Cuccalo" convincono i giudici con una coreografia sulle note di "Men in black", colonna sonora dell'omonimo film del 1997 con protagonisti Will Smith e Tommy Lee Jones. E durante l'esibizione spunta pure un "alieno" che si mette a ballare insieme ai due professori.

A loro rispondono Alessandra Celentano e Rudy Zerbi travestiti da ricci con un medley esilarante. Prima del voto finale i giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio chiamano l'applauso per tutti i docenti per "l'impegno" profuso nella preparazione delle coreografie, spesso all'insegna dell'ironia ma anche del talento. Come quello di Anna Pettinelli che all'inizio dell'esibizione "vola" sopra Raimondo Todaro sulle note del film "Flashdance".