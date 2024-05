"Amici 2023", Marisol è la prima finalista I Maria De Filippi: "Quest'anno saranno cinque"

Al via la semifinale di "Amici 2023" ed è subito tempo di verdetti: Marisol Castellanos è la prima allieva a staccare il biglietto per la finale in programma il 18 maggio. La ballerina italo-cubana risulta la più votata dai tre giudici al termine di una sfida contro i compagni della squadra diretta da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. All'inizio della puntata Maria De Filippi comunica ai ragazzi che quest'anno i finalisti saranno 5, uno in più rispetto al passato.

Nella prima manche tra squadre, Marisol danza sulle note di "Albachiara" di Vasco Rossi e prevale su Sarah e la sua "Toxic" di Britney Spears. L'allieva di Celentano vince anche nella seconda sfida contro Mida con un'esibizione sulla musica di "Beautiful that way", brano di Noah e colonna sonora del film "La Vita Bella" di Roberto Benigni. Sullo schermo appare il risultato delle carte e Marisol, incredula ed emozionata, riceve l'abbraccio dei compagni, a partire dal fidanzato Petit. Poi va a ringraziare l'insegnante: "Sono emozionata per te, te la meriti", dice Celentano.