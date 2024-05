"Amici 2023", i finalisti sono Marisol, Dustin, Petit, Holden, Mida e Sarah

Colpo di scena ad "Amici 2023" che in finale vede approdare tutti e sei gli allievi rimasti in gara. La semifinale del talent show di Maria De Filippi ha confermato per la danza Marisol e Dustin e per il canto Petit, Holden, Mida e Sarah. Il verdetto giunge al termine di una puntata molto combattuta e culmina con la decisione dei tre giudici di salvare al ballottaggio finale entrambi i cantanti di Lorella Cuccarini. Ospiti della serata Geppi Cucciari e il cantante Irama.

Inizia la sfida - Dopo otto mesi di scuola e otto puntate del serale, la semifinale ha regalato una gara ricca di emozioni e talento artistico. Come annunciato da Maria De Filippi in apertura di puntata, gli allievi che quest'anno avrebbero avuto la possibilità di staccare il biglietto per finale sarebbero stati 5, anziché 4 come in passato. Ogni squadra schiera un allievo per decidere chi vincerà il "boccino" e darà il via alla gara. Si esibiscono Marisol (squadra Celentano-Zerbi) contro Mida (Cuccarini-Lo) e i giudici Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio votano per la ballerina italo-cubana. Al termine della manche i giudici decretano che è la ballerina Marisol, pupilla di Alessandra Celentano, la prima a ricevere l'ambita maglia per la finalissima del 18 maggio.

Seconda manche - Poco dopo è la volta del ballerino Dustin, anch'egli allievo di Celentano. Il danzatore australiano vince la sfida contro i cantanti Sarah e Mida ballando rispettivamente sui brani "Pummarola Black" e "Satisfaction". In seguito prevale al ballottaggio contro i compagni di squadra Petit e Holden danzando sulle note di "Giving to me". Dustin riceve la maglia e, parlando il miglior italiano possibile, ringrazia tutti, inclusa la sua maestra.

Terza manche - Chiusa la partita dei ballerini, tocca ai cantanti contendersi il terzo posto in finale. Nella sfida per il boccino la sfida è tra Mida con "Volare" contro Petit con "Suavemente" ed è quest'ultimo a prevalere. I due tornano a duellare con Mida che canta "Mama insegnami a bailar" battuto da Petit con "I'll be missing you". Tocca quindi a Sarah che con "Quelqu'un m'a dit" di Carla Bruni supera Holden con "Sono solo parole" di Noemi. Nella terza sfida invece è Petit a prevalere su Sarah. Il team Zerbi-Celentano si aggiudica così anche la terza manche.

Petit in finale - Il ballottaggio per il terzo finalista è tra i cantanti Petit e Holden del team Zerbi-Celentano che si esibiscono entrambi con i loro inediti. Petit canta "Tornerai" mentre Holden risponde con "Solo stanotte". Prima del voto finale tra i due scatta un abbraccio e Holden rivela: "Anche se in anni diversi abbiamo frequentato la stessa scuola e stimo tanto il suo stile". I giudici decretano che Petit può raggiungere Dustin e Marisol nella platea dei finalisti.

Sfida a tre - Per decidere gli ultimi due finalisti la gara è tra Holden, Mida e Sarah. Per convincere i giudici i tre cantanti sono chiamati a esibirsi ciascuno con un inedito e una cover. Inizia Holden con "Randagio" e "Lose control". Poi è la volta di Sarah con "Sexy magica" e "Cant' get out of my head". Tocca quindi a Mida con "Que pasa" e "Una su milione". Il verdetto è: Holden quarto finalista. Il cantante urla euforico "daje" verso il pubblico, confida a Maria De Filippi di essere riuscito a tirare fuori tutta la sua grinta e raggiunge i suoi compagni finalisti. A quel punto Giuseppe Giofrè chiede a Maria la possibilità di uscire dallo studio per prendersi un supplemento di riflessione. Mida e Sarah tornano nella casetta e successivamente vengono richiamati in studio, privo di pubblico. Maria li raggiunge e li fa sedere accanto a lei. "Non punto all'attesa ma alla sorpresa", dice e dal led luminoso compare una maglia: è Mida il quinto finalista. Il cantante abbraccia Sarah e le dice: "Te la meriti tutta la finale".

La decisione dei giudici - Per quest'ultima tuttavia i giochi sembrano davvero finiti. Maria però le consegna una lettera firmata dai tre giudici in cui le comunicano la decisione di mandarla in finale: Sarah è dunque la sesta finalista. La cantante, emozionata e incredula, vede comparire anche davanti a lei la prestigiosa maglia della finale.