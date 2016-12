Il pepe per "accendere" passione e metabolismo

LE PROPRIETA' - Ricco di potassio, calcio e fosforo, sono state attribuite al pepe anche proprietà antisettiche e afrodisiache. E' considerato uno stimolante metabolico, utile nel controllo del peso, e favorisce l'assorbimento dei nutrienti dei cibi. Nella medicina ayurvedica il pepe è consigliato per i raffreddori cronici, per la digestione difficile, le irregolarità intestinali causate da succhi gastrici insufficienti e in caso di obesità. E' invece sconsigliato in caso di patologie dello stomaco e dell'intestino, e per condire i piatti dei bambini e degli anziani. L'importante è comunque non esagerare nelle dosi e nell'uso continuativo.



LA RICETTA: LINGUINE CACIO E PEPE CON ZUCCHINE, FIORI DI ZUCCA E MENTA (gentilmente offerta da Il Margutta Ristorarte - Roma). Mondare 200 gr di zucchine e tagliarle a listarelle sottili e a cubetti. Affettare mezzo cipollotto, saltarlo in padella con le zucchine a cubetti, lasciandole croccanti. Friggere le zucchine a listarelle in abbondante olio e scolarle su della carta assorbente. Mettere a bollire 350 gr di linguine in acqua poco salata e nel frattempo mescolare in una ciotola 150 gr di pecorino, 200 gr di parmigiano e 40 gr di pepe. Aggiungere acqua di cottura e mescolare fino ad ottenere una salsa fluida ed omogenea. Scolare la pasta e mantecarla con la salsa di formaggi lontano dal fuoco Aggiungere le zucchine a cubetti, qualche fiore di zucca e qualche foglioline di menta. LA RICETTA PASSO PER PASSO



IL CONSIGLIO VELOCE - Per un piatto veloce e leggero, far saltare in una padella le zucchine a cubetti, disporle su un piatto e adagiarvi sopra scaglie di pecorino. Aggiungere il pepe e terminare con foglioline di menta.