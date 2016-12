Wishlist: 10 idee per i regali di Natale

07:00 - Arriva Natale, la festa in cui tutti si scambiano doni, non per obbligo, ma per cortesia. Un piacere, che spesso si trasforma in un cruccio, specie quando il delicato compito di scegliere il regalo giusto viene delegato all’ultimo momento. Tecnologia, smalti e libri sono un pensiero poco ingombrante e sempre ben accetto; se invece puntate sull’abbigliamento, attenetevi una sola regola: classici in colori base. Ma se volete osare di più, virate su qualcosa di veramente eccentrico.

Ecco qui dieci idee per i regali di Natale:



1. UN CAPO IN CASHMERE. Che si tratti di un maglione, delle calze, oppure di una sciarpa, il materiale pregiato di cui si compone farà la differenza. Il cashmere è quel lusso in più che chiunque scarta con un sorriso. Se pensate che l’abbigliamento sia troppo soggettivo, optate per un plaid in cashmere.

2. LA PELLICCIA, purché sia ecologica. “Meglio nude che in pelliccia” recitava lo slogan animalista che accompagnava l’immagine di cinque top model nude, capitanate dalla ‘pantera’ Naomi Campbell: erano gli anni Novanta e da allora si sa, la pelliccia ‘vera’ è argomento controverso. Non è così quando è ecologica… quest’anno è anzi in gran spolvero. Mantelle, giacche o muffole in eco-pelliccia sono un regalo prezioso.

3. LA BORSA: deve essere un grande classico. Se siete pronti a un regalo impegnativo la borsa, va da sé, si colloca in cima ai desideri di ogni donna. Ma che sia un modello iconico, una cosiddetta it bag senza tempo (vedi il nostro post dedicato alle it bag). O al contrario, se la donna a cui state pensando è inguaribilmente modaiola, fiondatevi sul must have di stagione.

4. Un discorso simile vale per le CALZATURE: le più adatte per un dono sono delle décolletés con tacco, ultraclassiche nella forma, ma di colori ricercati, come il rosa carne, oppure il tortora o il grigio perla in versione scamosciata. Se il regalo è per una donna sportiva scegliete invece un magnifico paio di stivali da amazzone.

5 - Avete presente quell'ACCESSORIO DIVERTENTE che avete lasciato in negozio? Quel cappellino con le orecchie, il gilet da tirolese, i guantini di pizzo? Succede a tutte: quando un acquisto appare troppo stravagante finisce per essere dismesso in nome di convenienza e praticità, ma i piccoli oggetti eccentrici piacciono a molti, probabilmente a tutti. Basta sceglierlo con un po’ di gusto: la fantasia è sempre apprezzata e in fondo… un regalo è un regalo! Vale per molte donne la stessa esperienza: gli stampati eccessivi ed eccentrici, divertenti ci attirano tremendamente, ma spesso non abbiamo il coraggio di concludere l’acquisto. Scegliete per altri una stampa estremamente insolita, quel genere di fantasia che spesso non si compra in prima persona per questioni di convenienza. Ma un regalo è un regalo!

6. LIBRI - Se non siete certi delle inclinazioni letterarie della persona a cui state comprando il presente, propendete per un libro ampiamente illustrato, un volume importante e patinato, il classico coffe-table book, che incontri il più possibile le sue passioni: cominciate considerando i libri di fotografia freschi di stampa e passate in rassegna quelli dedicati alla moda, all’arte, al design.

7. UN OGGETTO DI DESIGN – E’ come una borsa: un’ottima idea per un regalo se avete un budget adeguato, ma fate in modo di scegliere qualcosa di classico: scartabellate tra i designer iconici e i pezzi storicizzati, assicurandovi che non sia già a casa del vostro beneficiario.

8. LA TECNOLOGIA – E’ un bene di prima necessità. Se vi sentite propensi a fare un dono tecnologico puntate sulla qualità: le migliori cuffie in circolazione per esempio.

9. BEAUTY - Uno smalto nella tonalità più nuova o un rossetto nell’intramontabile rosso scarlatto sono per una donna pensieri graditi, e anche abbastanza facili da declinare su personalità diverse.

10. CANDELE PROFUMATE- Se invece volete puntare su un regalo sensuale ma non troppo personale, né troppo impegnativo economicamente, non vi resta che scegliere una candela profumata: se non conoscete l’essenza preferita del destinatario prediligete le essenze morbide, rotonde, leggermente speziate. Se cercate qualcosa di floreale optate per la rosa o la fresia.



Tutto questo e molto su privategriffe.com, il portale di second hand- first choice, con il migliore usato di alta qualità controllato e selezionato.