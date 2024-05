E-learning, da necessità a opportunità: così la formazione a distanza di alta qualità è per tutti

Cresce la richiesta di formazione e cultura

Il mondo della didattica a distanza oggi risponde anche a un nuovo bisogno. Come conferma il prof. Abate, “c’è una forte richiesta di formazione e di cultura, soprattutto da parte di chi, per motivi indipendenti dalla propria volontà, non ha accesso alla formazione universitaria tradizionale”. La diffusione delle tecnologie digitali per l'istruzione, infatti, ha accelerato la tendenza all’apprendimento online, ma ha anche messo in luce sfide e disuguaglianze tra coloro che hanno accesso alle tecnologie digitali e coloro che non ne hanno accesso. Per questo anche l’Unione Europea è scesa in campo con un “Piano d’azione per l’istruzione digitale” che prevede lo stanziamento di fondi per la formazione nel campo del digitale di tutti gli strati della popolazione.