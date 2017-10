Yerba Mate, il potente energizzante che arriva dall Amazzonia

Il grande Che Guevara non poteva farne a meno: conosciuta anche come tè argentino, la yerba mate (o erba mate ) è una bevanda ricavata dalla infusione delle foglie , essiccate e sminuzzate, di una pianta che cresce spontaneamente nell' America del Sud . Ricca di caffeina (è la seconda sostanza per concentrazione dopo il caffè) ha un alto potere energizzante , come il guaranà, e per questo motivo veniva utilizzata dalle popolazioni indigene per combattere stress e fatica durante la caccia e oggi invece è una risorsa importante per gli sportivi . Ma le proprietà di questa erba preziosa non finiscono qui!

Yerba Mate, il potente energizzante che arriva dallʼAmazzonia Istockphoto 1 di 8 Istockphoto 2 di 8 Istockphoto 3 di 8 Istockphoto 4 di 8 Istockphoto 5 di 8 Istockphoto 6 di 8 Istockphoto 7 di 8 Istockphoto 8 di 8 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

La yerba mate è una ricca fonte di sostanze minerali quali potassio e magnesio, ma anche di manganese, fosforo, calcio, zolfo, rame, zinco; inoltre contiene le preziose vitamine del gruppo B, come B1, B2, e anche la vitamina C. Se ancora non è sufficiente, ricordiamo che la yerba mate è inoltre una ottima fonte di tannini, flavonoidi e antiossidanti.



Sveglia! la yerba mate rappresenta un'ottima alternativa al caffè. Infatti, grazie alla mateina, sostanza simile alla caffeina, ma priva dei suoi effetti collaterali, regala una diffusa sensazione di benessere e migliora la concentrazione (ed ecco perché chi pratica sport non ne può quasi fare a meno!), senza però creare palpitazioni o nervosismo. Iniziare la giornata con un infuso di questa erba, magari accompagnata da brioche o biscotti, stimola il risveglio; se vogliamo gustarla anche alla sera, ci aiuterà a recuperare le energie spese nel corso della giornata.



Amica della dieta: la caffeina contenuta nella yerba mate ha il potere di ridurre l'appetito e facilitare lo svuotamento gastrico dopo i pasti. Dona un senso di sazietà per cui ci gratifica senza dover necessariamente mangiare troppo e questo è particolarmemte utile a chi desidera controllare il proprio peso corporeo.



Niente più liquidi: oltre ad essere preziosa per la dieta, la yerba mate ha ottime proprietà diuretiche, facilitando l’eliminazione dei liquidi in eccesso. Oltre a farci sentire più leggeri, è un valido ausilio contro i calcoli, ed ecco perché viene suggerito di bere l'infuso per purificare l’organismo dalle tossine e da altre sostanze di scarto.



Beata giovinezza: la yerba mate contiene sostanze antiossidanti, che rallentano l’invecchiamento cellulare e contribuiscono anche a mantenere in salute il nostro organismo rafforzando il sistema immunitario. Gli antiossidanti sono efficaci nella lotta ai radicali liberi e prevengono l’insorgere di alcune patologie, per esempio il tumore al colon e le malattie cardiovascolari.



Mal di testa, addio! contro il mal di testa e la depressione la yerba mate si rivela particolarmente efficace, così come risulta benefica nel caso di dolori reumatici. Questa erba è indicata anche per aiutarci contro l'astenia, uno stato di grave debolezza: la sua ricchezza di magnesio, infatti, è in grado di contrastare l’ansia e rilassare la muscolatura.