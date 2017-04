Zenzero, la spezia preziosa che aiuta a perdere peso

Originario dell'Estremo Oriente, lo zenzero era noto fin dal medioevo, tanto da essere utilizzato dai pasticceri fiorentini nei loro biscotti, come raccontato da Boccaccio nel suo "Decamerone". Questa splendida radice, che nella forma più pura aiuta a ridurre il girovita, è ottima anche per insaporire le pietanze e dare più gusto alla dieta.



Altolà alla fame: noto per le proprietà digestive, lo zenzero combatte la fame e aiuta il senso di sazietà. Consumare direttamente un pezzetto di radice prima di sederci a tavola riduce l'appetito e ci fa mangiare meno, ma anche inserita negli ingredienti delle zuppe, oltre che regalarci un sapore gradevolmente piccante, renderà le pietanze ancor più gustose.



Purificarsi: lo zenzero contiene il gingerolo, una molecola antiossidante, antitumorale e antinfiammatoria. Per un effetto detox basterà preparare una tisana con acqua bollente, un pezzetto di zenzero tagliato a fettine, miele e succo di limone fresco: una bevanda dal sapore delizioso, che disinfetta il cavo orale e dona sollievo al mal di gola.



Digerire è facile: benessere dell'intestino e della digestione assicurati con lo zenzero, perché questa spezia stimola gli enzimi digestivi. Per combattere la nausea in caso di mal d'auto o di mal di mare basterà masticare pezzi di zenzero essiccato o candito prima e durante il viaggio, ottimo metodo anche per spezzare la fame con uno snack naturale o per dare sollievo alla tosse.



Stomaco ok: lo zenzero ha anche proprietà antisettiche e antibatteriche e combatte i bruciori di stomaco. Inoltre, l'olio ssenziale di zenzero ha un ottimo potere cicatrizzante e aiuta a curare gli strappi muscolari e i dolori reumatici.



Un pieno di vitamine: magnesio, ferro, zinco, vitamine B ed E, sodio, potassio: i sali minerali e le vitamine contenute nello zenzero ci permettono di usarlo anche per combattere le nausee, sono utili nella lotta al colesterolo e lo rendono un ottimo energizzante.