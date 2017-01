Sette giorni veg, una settimana detox per ritrovare energia e leggerezza

Sette giorni veg, una settimana detox per ritrovare energia e leggerezzaCOLAZIONE BENESSERE – La colazione rappresenta un pasto fondamentale: è il momento perfetto in cui concedersi un dolce perché abbiamo davanti tutta la giornata per smaltirlo. Punta sul pane e il miele, nutriente e ricco di proprietà. Dopo gli eccessi degli ultimi pranzi c'è bisogno di aiutare il lavoro del fegato e depurarsi. Quando ti alzi bevi a digiuno un bicchiere di acqua tiepida con limone fresco, aiuterà le funzioni intestinali.



CONTRO LA FAME – L'avena ti aiuterà a sentirti sazia per tutta la mattina. Preparare il latte d'avena è facilissimo: prima di andare a dormire versa una porzione di fiocchi d'avena in un contenitore e copri con tre misure d'acqua; lascia riposare durante la notte, poi frulla e filtra. Puoi utilizzare il latte d'avena filtrato per macchiare il caffè. Versa la parte che ti è rimasta in uno yogurt e aggiungi un frutto fresco a pezzi: una ricetta nutriente e idratante… anche come maschera per il viso!



EFFETTO DEPURAZIONE – Come suggeriscono gli esperti, bere molto durante le prime ore della giornata e ridurre progressivamente favorisce la disintossicazione contrastando gonfiori e ritenzione idrica. Prepara una tazza di tè oppure un infuso di fiori da versare in un thermos e portare con te, avrai una bevanda calda da sorseggiare con calma. Da provare finocchio, ortica, tarassaco o rosa canina, una fonte di antiossidanti e vitamina C, deliziosa e ottima contro i malanni invernali.



PRANZO NUTRIENTE – Le fibre influenzano il metabolismo di zucchero e grassi. Inoltre, aumentano il senso di sazietà riducendo la fame. A pranzo punta su una porzione di cereali integrali da abbinare alle verdure di stagione. Via libera a finocchi, cavolo nero e verza, da gustare al vapore o al forno. I broccoli hanno un alto potere antiossidante e contribuiscono a rafforzare il sistema immunitario. Non dimenticare di portare in tavola le verdure a foglia verde, ricche di clorofilla: aiuteranno a eliminare le tossine e depurare il fegato.



CENA DETOX – Per un effetto comfort food scegli una preparazione leggera, calda e nutriente come il brodo vegetale, la crema di verdura o una zuppa. Grazie alle proprietà depurative zucca e cipolla costituiscono due ingredienti deliziosi per una vellutata calda da rendere stuzzicante con una spolverata di curcuma e pepe nero. Con le spezie aggiungi sapore ai tuoi piatti, dai una mano al metabolismo, dimagrisci e aiuti il sistema immunitario.