Lavoro, in Italia cresce l'occupazione ma non quella delle donne 

Il contesto italiano

Nel nostro Paese si registra inoltre un divario anche nel rapporto tra la popolazione maschile e quella femminile: le donne occupate, infatti, sono circa 9,5 milioni, mentre gli uomini occupati sono circa 13 milioni. Secondo quanto emerge dal dossier "Occupazione femminile" del Servizio studi della Camera, una donna su cinque fuoriesce dal mercato del lavoro a seguito della maternità. Quest'ultimo aspetto riveste una particolare rilevanza in quanto indice della difficoltà per le donne di conciliare esigenze di vita con l'attività lavorativa. La decisione di lasciare il lavoro è infatti determinata per oltre la metà, il 52%, da esigenze di conciliazione e per il 19% da considerazioni economiche. In generale, il divario lavorativo tra uomini e donne è pari al 17,5%, divario che aumenta in presenza di figli ed arriva al 34% in presenza di un figlio minore nella fascia di età 25-54 anni.