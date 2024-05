Primo Maggio, a Milano in migliaia al corteo, a Monfalcone i leader sindacali

"Chiediamo al governo di parlare di lavoro e di sicurezza tutto l'anno. Sempre, non solo in occasione del Primo Maggio. Chiediamo al presidente Meloni di discutere e far diventare il tema della sicurezza il tema portante sul quale il governo si impegna" per ridurre gli infortuni e le vittime sul lavoro. Lo dice il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, in piazza per la manifestazione del Primo maggio a Monfalcone. "Oggi non è una festa, è una giornata di mobilitazione. Non può essere una festa finché ci sarà anche un solo morto sul lavoro".