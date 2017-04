Cioccolato e coccole, un massaggio davvero speciale

Ed è proprio così, perché è a partire dal suo inconfondibile profumo che il cioccolato ci sbarazza dallo stress e dal cattivo umore.

Spalmato sulla pelle, il cacao stimola la produzione di endorfine, gli ormoni del benessere, proprio come quando gustiamo una tavoletta di cioccolato, un cioccolatino o una tazza di cioccolata calda.



Ma non basta, perché serotonina, teobromina e feniletilamina, tutte contenute nel cacao, stimolano le endorfine, la fonte principale di euforia e capacità di concentrazione.



I semi di cacao sono anche ricchi di sali minerali, polifenoli, caffeina e tannini, tutte sostanze benefiche anche per il corpo. Proprio la teobromina e la caffeina hanno effetti drenanti sull'organismo e per questo motivo il massaggio al cioccolato è ottimo per combattere cellulite e ritenzione idrica.



Il massaggio al cioccolato ha un effetto nutritivo e protettivo dell'epidermide, grazie al burro di cacao contenuto nei semi del cacao, ricco di acidi grassi; il cacao, usato in granuli, è ottimo per lo scrub per un’azione esfoliante che rende la pelle morbida.

Se poi il cacao è abbinato ad altre sostanze lenitive come il miele, con cui rimuovere delicatamente le cellule morte e rinnovare la pelle, allora la dolcezza raggiunge davvero il top.



Per il massaggio al cioccolato occorre sciogliere la pasta del cacao e stenderla ancora calda sulla pelle: tutte le sostanze contenute nel cacao lentamente penetrano nel corpo e iniziano a lavorare, drenando e stimolando il metabolismo.

E per godere al massimo di questa esperienza multisensoriale un solo suggerimento: occhi chiusi e mente sgombra, lasciamo che le esperte mani di chi ci massaggia facciano il resto.