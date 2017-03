Il benessere che arriva dai tropici: prova la papaya fermentata

La papaya è un frutto dalle dimensioni non proprio minuscole (può arrivare a pesare fino a 9 chili!), costituito da tre parti tutte commestibili: la polpa, i semi e le foglie della pianta, che possono essere cucinate come verdura a foglia verde.



I semi della papaya sono comunque degni di nota per le loro proprietà: il gusto è amarognolo per cui, anche se possono essere mangiati interi, è meglio seccarli e macinarli per condire le insalate, la carne o il pesce come sostituto del pepe nero.

Conosciuti da tempo in Oriente, in Giappone i semi vengono utilizzati per proteggere il fegato dalle malattie: ne basta un cucchiaino.



La polpa è la parte più gustosa e perfetta per i centrifugati, soprattutto nei periodi più caldi dell'anno perché la quantità vitamine regala energia e possono essere reintegrati i minerali persi facilmente con la sudorazione. Inoltre migliora l’aspetto di pelle e capelli oltre al benessere complessivo dell’organismo: non a caso è chiamata il “frutto della giovinezza”.



Dalla papaya, originaria del centroamerica, si estrae una sostanza contenuta soprattutto nella polpa, la papaina che, essendo ricca di enzimi digestivi, facilita il processo di assorbimento degli alimenti e di conseguenza aiuta la digestione. Tradotto in altri termini, svolge un’importante azione detox in quanto stimola lo smaltimento e l'eliminazione delle sostanze di scarto dall'organismo.



Si è tuttavia scoperto che, affinchè svolga una potente azione benefica sull'organismo, la papaya deve essere sottoposta ad un processo di fermentazione che estragga i suoi principi attivi, ottenendo così la papaya fermentata proposta come integratore alimentare.

In generale gli integratori che si trovano in commercio sono sotto forma di polvere, da sciogliere in acqua, o in compresse.



E' tutto? Non ancora: grazie al contenuto di calcio, magnesio e potassio, questo frutto è un ottimo alleato della salute delle ossa, in grado di prevenire l’osteoporosi.